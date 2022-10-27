В РФ продолжают рассказывать о "грязной "бомбе, отметил обозреватель.

Российские пропагандисты продолжают рассказывать о готовящемся применении "грязной" бомбы. Настораживает, что при этом в небе кружат носители российских ракет Х-47М "Кинжал" – сверхзвуковые истребители МиГ-31.

Опасение этим фактом выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"По словам пропагандистов, уже "создан" муляж ОТРК "Искандер", который якобы Украина планирует "сбить" над Чернобыльской зоной… Меня сейчас настораживает то, что в воздушном пространстве кружат МиГ-31, которые являются носителями Х-47М. Дело в том, что Х-47М "Кинжал" является авиационной версией "Искандер" с рядом отличий, не специалисту на первый взгляд даже не бросающихся в глаза. И это наталкивает на мысль – неужели они и вправду на этот раз решатся так далеко зайти?" – задался эксперт вопросом.

Коваленко уверен, что в любом случае применение данного оружия вызовет ответную реакцию не просто международного сообщества, а НАТО%

"Ведь "грязная" бомба будет иметь эффект и на Европу. Интересно, Россия, проигрывающая по всем фронтам Украине, готова воевать еще и с НАТО? Мне кажется, что – нет. А потому, им следовало заткнуться и имитировать то, что они предотвратили катастрофу, которую сами и выдумали. В противном случае, это будет последний припадок шизофрении, который себе сможет позволить путинский режим. И это в Кремле, кстати, тоже прекрасно понимают. Но продолжают скользить по очень тонкому льду", – добавил эксперт.

Российские ракеты Х-47М "Кинжал"

Х-47М "Кинжал" – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета.

Ее скорость после сброса превышает скорость звука в 10 раз.

Способна маневрировать на всей траектории полета, а также поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Россия несколько раз использовала "Кинжалы" для ударов по Украине. В частности, 18 марта ударила по Ивано-Франковской области, 9 мая – по одесской области, 7 августа – по территории Винницкой области.