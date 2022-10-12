Коваленко уверен, что у РФ закончился потенциал безграничного применения широкой номенклатуры ракетного вооружения.

Сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Что интересно, большую часть этих комплектующих россии поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США - Analog Device. Без американских микросхем производство "Кинжалов" в России встало", – заявил он. Видео дня

Что касается крылатых ракет "Калибр", Х-101, Х-59, то их РФ может производить, хотя и в их составах имеется значительное количество иностранных комплектующих, особенно микросхем, отметил эксперт.

"В условиях санкций производители ракет рассчитывали в первые месяцы войны на свои запасы, но запасы стали иссякать и теперь единственная надежда – контрабанда. Контрабандные поставки редки и не обеспечивают производство необходимым количеством запчастей и микросхем. Согласно имеющейся информации, связующим звеном в этой контрабанде является Таджикистан. То есть, Россия может производить вышеупомянутые ракеты, но с паузами в производстве и штучно", – уверен Коваленко.

"В условиях полномасштабной войны для России потребность в этих типах ракет десяток в сутки, реальный производственный потенциал – 1-2 ракеты в неделю при наличии всех необходимых составляющих, а ждать момента этого наличия приходится подолгу", – добавил он.

Коваленко уверен, что у РФ закончился потенциал безграничного применения широкой номенклатуры ракетного вооружения, и она ощущает острейший дефицит:

"Обстреливать Украину Россия сейчас может не сотней ракет ежедневно и по 2-3 тысячи за месяц, а несколько десятков примерно раз в 2-3 месяца и поштучно периодично".

Российские ракеты "Кинжал": что о ней известно

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявлял, сколько у России всего есть ракет "Кинжал", которые сложнее всего сбивать:

"Единственная ракета пока недоступная высокому противодействию ПВО ВСУ – это Х-47М "Кинжал". Но Х-47М "Кинжал" – это штучный, не серийный продукт, и этих ракет у России на вооружении менее 40 – особо не настреляешься".

Во второй половине августа стало известно, что Россия перекинула три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области.

Справка. Х-47М "Кинжал" – гиперзвуковая ракета, которая способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Тактико-технические характеристики

Максимальная дальность поражения: более 3000 км,

Максимальная скорость: до 14688 км/ч,

Высота полёта в момент достижения гиперзвуковой скорости: 20 км.

Тип боевой части: в обычном снаряжении или ядерная,

Масса боевой части: 500 кг.

По данным росСМИ, является авиационным вариантом комплекса "Искандер".