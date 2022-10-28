Хотя сейчас в армии РФ наблюдается определенный запас ракет Х-22, однако не ясно, каково их состояние ракет и как точно они будут лететь.

Российская Федерация меняет тактику ракетных ударов по территории Украины, поскольку в оккупационной армии наблюдается дефицит определенных ракет.

Об этом в Медиацентре заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Москва уже просит ракеты, где может. Среди союзников у них Иран и КНДР. Ракеты "Искандер" у них уже в дефиците, запас исчерпали. Поэтому баллистические ракеты пытаются получить уже у своих партнеров. Ими наносят удары уже только по критической инфраструктуре, уже даже важные военные объекты не интересны врагу. Расслабляться нельзя, но статистика показывает, что враг бьет по энергетике. Самый массированный удар за октябрь был 10 числа и они не пожалели 84 ракеты, из них 55 ракет - Х-101 и Х-55, которые самые дорогие на вооружении", - рассказал Игнат.

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По его словам, сейчас в армии РФ наблюдается определенный запас ракет Х-22, однако не ясно, каково их состояние ракет и как точно они будут лететь.

Также у РФ в избытке есть ракеты для зенитных ракетных комплексов С-300.

Ракетные удары России

В Страткоме ВСУ рассказали, что с начала войны Россия выпустила по Украине 3,5 тысячи ракет.

17 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что создание интегрированной (комплексной) противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба поддержали более 50 стран.

Позже он сообщил, что военным Вооруженных сил Украины удается сбивать 60% всех выпущенных Россией ракет.

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