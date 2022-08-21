Российский министр заявил, что эти ракеты "невозможно ни обнаружить, ни перехватить".

В Министерстве обороны России признали применение против Украины "гиперзвуковых" ракет "Кинжал".

По словам российского министра Сергея Шойгу, РФ трижды их использовала, пишут росСМИ.

"Она (ракета "Кинжал") применялась… И трижды показала свои блестящие характеристики", – заявил он.

Шойгу похвастался, что у ракеты "Кинжал" нет аналогов в мире. По его словам, ее "невозможно ни обнаружить, ни перехватить": по пути следования ракета меняет траекторию в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия больше не может производить свои "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечался, то подобных ракет у РФ в запасе немного.

Военный эксперт Олег Жданов объяснял, чем опасна "невидимая" российская ракета "Кинжал", которую захватчики могут беречь для ударов по Киеву.

Известно, что для удара 7 августа по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".

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