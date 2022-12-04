В ВСУ надеются, что несмотря на это, и на данном направлении враг будет отброшен.

Враг сменил тактику на Бахмутском направлении, рассредотачиваясь на небольшие группы, однако украинские военные имеют мощную систему наблюдение за этими действиями.

"Наши артиллеристы нанесли удар высокоточными системами, чтобы несколько охладить их пыл в намерении окружить наши подразделения. Там очень трудно, но контролируемо. Есть все надежды, что и там враг будет отброшен", - сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

По словам спикера, мужество и сосредоточенность украинских военных заставляет оккупантов менять тактику.

Видео дня

"На Бахмутском направлении мы замечаем, что ЧВК "Вагнер" создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать рассредоточено, чтобы максимально быстро добежать до наших позиций и пытаться проникнуть в окопы", - рассказал он.

С другой стороны, отметил Череватый, в украинских военных есть мощная система наблюдения за полем боя.

"Мы по сути постоянно видим онлайн поле боя. Уже знаем, как нам легче отслеживать врага", - добавил спикер.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее, 28 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ сообщил, что на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские оккупанты ежесуточно осуществляют десятки попыток штурмов.

29 ноября офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко рассказал, что в последние дни обстрелы Бахмута стали интенсивнее, враг стреляет по жилым домам, уничтожает город, но он и все основные трассы к городу - под украинским контролем, об окружении речь не идет вообще.

На Бахмутское направление враг бросил фактически все боеспособное, что у него осталось, но украинская армия стоит очень прочно.

Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что россияне еще на что-то способны.

Вас также могут заинтересовать новости: