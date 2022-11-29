Город и основные окружающие дороги находятся под контролем украинских войск.

В последние дни обстрелы Бахмута стали интенсивнее, враг уничтожает город, но он находится под контролем Сил обороны Украины.

"В последние дни обстрелы стали более интенсивными. Враг стреляет по жилым домам, по гражданской инфраструктуре. Его в этом плане ничего не ограничивает, он уничтожает город, но он под украинским контролем. И трассы все основные к городу под украинским контролем. Об окружении речь не идет вообще", - сообщил офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко в эфире информационного телемарафона.

По словам Ильенко, продолжаются очень тяжелые бои, все Бахмутское направление - это сегодня "самое горячее направление войны".

Видео дня

"Враг бросил сюда фактически все боеспособное, что у него осталось, но украинская армия стоит очень крепко", - добавил боец.

Ильенко также отметил, что украинские пехотинцы выдерживают бешеное давление и постоянные штурмы врага. Работу артиллеристов и авиации он назвал "фантастической".

"Это командная, слаженная работа Сил обороны, чтобы Бахмут был неприступной стеной, о которую враг разбивает себе лоб. Собственно, это мы сейчас и наблюдаем", - подытожил военный.

Ситуация под Бахмутом: что известно

28 ноября представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские оккупанты ежесуточно осуществляют десятки попыток штурмов. В среднем, там враг наносит около 180-200 ударов в сутки из артиллерии. Там недавно егеря десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили российских оккупантов.

Сегодня аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские оккупанты продвинулись к югу от Бахмута в Донецкой области. Однако их заявления об "успехах" вряд ли правдивы, поскольку окружить город они все равно не смогут.