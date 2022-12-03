По их данным, с начала августа 2022 года Россия сделала Бахмут приоритетным направлением своих наступательных операций.

Разведка Великобритании считает, что причиной ожесточенных боев за Бахмут в течение четырех месяцев является политическая задача.

Оккупационные войска прилагают значительную часть своих общих военных усилий и огневой мощи на участке укрепленной линии фронта длиной примерно 15 км вокруг Бахмута, указывается в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

"Однако кампания была непропорционально дорогой по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической политической задачей для России", - предположили в британском ведомстве.

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По мнению разведчиков, Россия планирует окружить украинский город тактическим наступлением на север и юг. Отмечается, что оккупанты за последние дни, вероятно, достигли незначительных успехов на южном направлении этого наступления. Теперь армия РФ стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от заболоченной местности вокруг малой реки Бахмутка.

Британская разведка заявила, что с начала августа 2022 года Россия сделала Бахмут приоритетным направлением своих наступательных операций при том, что захват города даст ей ограниченную оперативную ценность. Однако, потенциально это позволит России угрожать большим городским районам Краматорска и Славянска.

Ситуация у Бахмуту

Как ранее сообщал УНИАН, в американском Институте изучения войны считают, что россияне не смогут окружить Бахмут.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что оккупанты хотят повторить в Бахмуте сценарий боев за Северодонецк.

В Восточной группировке войск Бахмут уже назвали эпицентром главной битвы за Украину.

В результате боевых действий на Бахмутском направлении за два дня в Горловку Донецкой области доставлено до 70 тел погибших оккупантов.

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