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Российские бомбардировщики ТУ-95МС осуществили пуски ракет, они уже заходят в воздушное пространство Украины.

Как сообщается в Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, скоростная цель на Черниговщине летит курсом на Киевщину.

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Ночная атака по Украине: детали

Напомним, что 21 июня по всей Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К и угрозу ударов "Кинжалами".

Ночью военные сообщили о взлете четырех бортов с авиабазы Оленья. Параллельно страна оказалась под атакой российских беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed". Она все еще продолжается.

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