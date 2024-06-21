Также в небе фиксируют дроны-камикадзе.

Ночью с российской авиабазы Оленья (Кольский полуостров) взлетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-95МС.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. "Внимание! Зафиксирован взлет 4 бортов ТУ-95МС с авиабазы Оленья. Тревогу не игнорируем!" - предупредили военные.

Сейчас воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, это связано со взлетом сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К, который является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

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Кроме того, для ряда областей существует угроза применения российских беспилотников типа "шахед". Их фиксируют в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Одна из групп летит в направлении Винницы, другая - в сторону Кировоградщины.

Обновлено в 00:05: Отбой угрозы МиГ-31К.

Когда ракеты могут долететь до Украины

Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 23:32 сообщил о взлете по меньшей мере двух бортов Ту-95МС. Он опубликовал очень приблизительное время вхождения ракет в воздушное пространство страны, если оккупанты осуществят обстрел.

По его данным, борта могут оказаться в районе Энгельса около 02:00-03:00, тогда ракеты стоит ждать в 02:30-03:30. Если пуски будут из Каспийского моря, то они долетят до рубежей около 03:30-04:30. В таком случае ракеты могут зайти в небо Украины в 04:20-05:20.

Через 10 минут он сообщил, что всего взлетело четыре борта, все они летят на пусковые рубежи юго-восточным курсом.

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