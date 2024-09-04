Этой ночью российская армия атакует Украину ударными дронами типа "Shahed". Также известно, что с аэродрома "Оленья" взлетели пять бомбардировщиков Ту-95МС.
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что самолеты совершают полет в юго-восточном направлении. "В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призвали они.
Согласно последним данным, российские беспилотники фиксируют на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. Также тревога звучит в Ровенской и Харьковской областях. Киевская городская военная администрация сообщала о работе противовоздушной обороны на подступах к столице.
Обстрелы Украины
Как сообщал УНИАН, 3 сентября российские захватнические войска ударили баллистическими ракетами по учебному заведению и больнице в Полтаве. Вечером президент сообщил о 51 погибшем и 271 раненых, под завалами все еще ищут людей.
Уже вечером оккупанты атаковали один из университетов города Сумы. По предварительным данным, они применили КАБ. Пострадал по меньшей мере один человек.