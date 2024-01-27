Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Вечером в субботу, 27 января, в Харькове, Полтаве и Кременчуге раздались взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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В 20:42 начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что оккупанты атаковали Полтавщину ракетами, работала ПВО. При этом есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, повлекшее пожар.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - написал Пронин.

В 20:34 Воздушными силами было объявлено об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

В 20:03 Воздушные силы сообщили о ракетах, следующих с Востока в направлении Полтавы и Кременчуга. В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

В 20:01 стало известно об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Российские атаки по Украине: последние новости

23 января российские оккупанты нанесли разрушительную тройную атаку по Харькову, в результате которой было разбиты дома, кофейни, магазины. Одна из ракет ударила в офисное помещение, еще две - в научное учреждение. Вспыхнули два пожара, их потушили спасатели.

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