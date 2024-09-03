Армия РФ ударила по университету в Сумах: первые подробности (фото)

Предварительно, враг применил КАБ.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 3 сентября под ударом оказались Сумы.

Оккупанты нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Предварительно, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы", – говорится в сообщении. Видео дня

Последствия вражеской атаки по Сумам уточняются.

Атаки РФ по Украине

3 сентября российские террористы нанесли удар по Полтаве. Враг бил баллистическими ракетами.

Атакован, в частности, Институт связи. Уже известно о более 50 погибших и свыше 270 пострадавших в результате атаки. Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что в момент российского террористического удара по Институту связи в Полтаве никаких построений не было.

Тем временем пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий сообщил, что на месте удара работают десятки единиц техники, сотни спасателей и кинологические подразделения. Каждые 15-20 минут объявляется режим тишины, чтобы спасатели имели возможность услышать людей, которые могут находиться под завалами.

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