Армия РФ ударила по университету в Сумах: первые подробности (фото)

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 3 сентября под ударом оказались Сумы.
Оккупанты нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
"Предварительно, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы", – говорится в сообщении.Видео дня
Последствия вражеской атаки по Сумам уточняются.
Атаки РФ по Украине
3 сентября российские террористы нанесли удар по Полтаве. Враг бил баллистическими ракетами.
Атакован, в частности, Институт связи. Уже известно о более 50 погибших и свыше 270 пострадавших в результате атаки. Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что в момент российского террористического удара по Институту связи в Полтаве никаких построений не было.
Тем временем пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий сообщил, что на месте удара работают десятки единиц техники, сотни спасателей и кинологические подразделения. Каждые 15-20 минут объявляется режим тишины, чтобы спасатели имели возможность услышать людей, которые могут находиться под завалами.