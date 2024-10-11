Какие силы и ресурсы будет задействовать РФ для продвижения, покажет время, но стоит ожидать активизации вражеской артиллерии, авиации, минометов и другого вооружения.

Российские оккупационные войска захватили три населенных пункта в районе города Мирноград Донецкой области – Николаевку, Красный Яр и Крутой Яр. Поэтому в ближайшее время можно ожидать активизацию наступательных действий врага в направлении Мирнограда, сообщает DeepState.

"В последнее время, на первый взгляд, можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но кацапы постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Где-то они действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, которые все же прощупали московиты на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление", – пишут аналитики.

Отмечается, что по сути Николаевка является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Авторы прогнозируют, что уже скоро этот город почувствует на себе попытки давления и стараний оккупантов прорваться на его южные окраины.

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"На сегодня можно проследить определенную тенденцию, что кацапы уперлись в позиции в виде ВОПов и других инженерно-фортификационных сооружений. Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит просто на плечах наших отважных бойцов", – добавили в DeepState.

Какие силы и ресурсы будет задействовать враг для дальнейшего продвижения в Донецкой области, покажет время. Однако, по прогнозам авторов, стоит также ожидать активизации вражеской артиллерии, авиации, минометов и другого вооружения.

"Не исключено, что именно в этот район подтянут дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже достигнутого успеха", – резюмировали в DeepState.

Война в Украине: ситуация на передовой

По данным DeepState, враг оккупировал четыре населенных пункта на Донбассе. Кроме Николаевки, Красного Яра и Крутого Яра в Донецкой области, оккупанты захватили и Мясожаровку Луганской области. Официально эту информацию не подтверждали.

Кроме того, сообщается, что россияне продавили левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины. DeepState пишет, что вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам.

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