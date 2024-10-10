Враг захватил три населенных пункта в Донецкой области и еще один - в Луганской.

Продолжается 960-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Российские захватчики продвинулись на востоке нашей страны – оккупированы четыре населенных пункта.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что враг захватил три населенных пункта в Донецкой области и еще один – в Луганской.

"Враг оккупировал Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр (все – Донецкая область, – ред.) и Мясожаровку (Луганская область, – ред.), проводит штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку, а также продвинулся возле Нью-Йорка", – говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, были ликвидированы диверсионные группы противника в Каменском (согласно карте DeepState, речь идет о Запорожской области, – ред.)

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете заявил, что РФ, вероятно, снова захватила Волчанский агрегатный завод на Харьковщине. Также, по данным аналитиков, россияне могли оккупировать Верхнекаменское Донецкой области.

Кроме того, российские захватчики продвинулись в Торецк Донец кой области. Спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что враг захватил несколько улиц на окраине города. Она отметила, что враг прибегает к тактике выжженной земли.

Вас также могут заинтересовать новости: