РФ вряд ли захватит больше территории Украины в ближайшие месяцы, - NYT

Российские войска продолжают атаковать, но их постепенный прогресс замедляют прочные позиции украинцев.

Россия вряд ли достигнет значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы. Ее плохо обученные силы пытаются прорвать украинскую оборону, усиленную западным вооружение.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США. В течение весны и начала лета российские войска пытались занять территорию за пределами Харькова и возобновить наступление на востоке Украины, чтобы получить выгоду от захвата Авдеевки. Россия понесла тысячи потерь, получив мало новых территорий.

Динамика войны изменилась

Проблемы России демонстрируют значительное изменение динамики войны, которая в последние месяцы была в пользу Москвы. Российские войска продолжают атаковать, но их постепенный прогресс замедляют прочные позиции украинцев.

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Ближайшие месяцы для Украины будут непростыми, пишет газета. Но лидеры стран Альянса, которые на этой неделе собираются в Вашингтоне на 75-ю годовщину основания Организации Североатлантического договора, могут законно утверждать, что их усилия по укреплению Украины работают.

"Украинские силы разгружены, и впереди их ждут тяжелые месяцы боев, но большой прорыв России сейчас маловероятен", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир, который недавно посетил Украину.

Ожидается, что лидеры на саммите пообещают новое финансирование для Украины, объявят о планах альянса по координации поставок оружия и усилят обещание Киеву, что он, в конце концов, станет полноправным союзником.

Именно последний пункт стал центром войны, важнее даже возвращения территории. В то время как украинские чиновники настаивают, что они борются за возвращение своей земли, все больше американских чиновников считают, что война прежде всего касается будущего Украины в НАТО и Европейском Союзе.

На саммите нависает беспокойство относительно приобретения Россией оружия - в частности, ракет, беспилотников и частей для их изготовления - у Ирана, Северной Кореи и Китая.

На третьем году сокрушительной войны существует реальное беспокойство относительно способности Украины поддерживать свою инфраструктуру, включая электросеть, функционирующую в условиях российских атак.

Но самой большой из них может стать политика США в отношении Украины после президентских выборов этой осенью.

Какие перспективы у сторон

Хотя Россия не в состоянии захватить значительные территории Украины, перспективы возвращения Киевом большей части территории также уменьшаются. Украина сосредоточена на развитии своей обороны и нанесении глубоких ударов в тылу России.

Экс-разведчик Эрик Чиарамелла сказал, что за последние 18 месяцев стало ясно, что ни Россия, ни Украина "не имеют возможностей существенно изменить ситуацию боевые линии".

США, по его словам, всегда определяли свою стратегическую цель "как Украину, которая является демократической, процветающей, европейской и безопасной". Соединенным Штатам и их союзникам нужно будет сделать долгосрочные инвестиции, чтобы дать Украине возможность удерживать свои позиции, истощать Россию и наносить ущерб, говорят как Чиарамелла, так и действующие официальные лица США.

"Это все еще очень нестабильный сценарий. Именно поэтому западным лидерам также действительно необходимо сосредоточиться на интеграции Украины в европейские и трансатлантические структуры безопасности", - сказал Чиарамелла.

В прошлом месяце Европейский Союз согласился начать переговоры о членстве с Украиной. Хотя НАТО еще не готово пригласить Украину присоединиться, на этой неделе лидеры Альянса собираются одобрить формулировки, которые почти обещают Киеву, что он станет частью альянса.

Заявление имеет целью избежать повторения того, что произошло на прошлогоднем саммите в Вильнюсе, где лидеры заявили, что "будущее Украины - это НАТО", но не сопровождались никаким конкретным приглашением. Дипломаты назвали запутанные заявления "салатом из слов", а президент Украины Владимир Зеленский сердито пожаловался на отсутствие временных рамок для членства.

Возможность вступления Украины в НАТО казалась далекой до вторжения России в 2022 году. Союзники не желали провоцировать Россию или брать на себя большие обязательства по безопасности. С тех пор партнерство Украины с Соединенными Штатами, Великобританией и другими европейскими странами укрепилось, а Запад влил миллиарды долларов в обучение и оснащение украинской армии.

Удержать Украину от вступления в НАТО было целью правителя России Владимира Путина с начала войны, но по иронии судьбы его вторжение сделало это более возможным. Мирные переговоры в апреле 2022 года сорвались, когда Москва настояла на нейтралитете Украины и наложила вето на любую внешнюю военную помощь.

С тех пор Украина стала еще более преданной интеграции в Европу.

Россия захватила наиболее пророссийские части Украины в первый год войны. Американские чиновники частным образом говорят, что Украине будет почти невозможно вернуть всю свою территорию, но она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее результативность на поле боя будет сильнее.

Победит ли Украина без возвращения территорий

Некоторые чиновники говорят, что даже формально не вернув свою землю, Украина все равно может выйти победителем в войне, приблизившись к НАТО и Европе.

Американские официальные лица признают, что Россия может достичь значительного прогресса, если произойдут большие стратегические изменения, например, расширив свой военный призыв и программу обучения.

Их прогнозы также были бы подорваны, если бы политика США в отношении Украины и России изменилась. При администрации Байдена Соединенные Штаты предоставили военные советы, разведывательные данные в режиме реального времени и оружие на миллиарды долларов.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае избрания начнет мирные переговоры между Россией и Украиной. Хотя он не очертил условий мира, которых он бы хотел, быстрые переговоры, вероятно, заставят Украину уступить огромные территории и отказаться от своих амбиций вступить в НАТО.

Но чиновники говорят, что требовать начать переговоры сейчас было бы ошибкой. Около 61 миллиарда долларов помощи, одобренной Конгрессом в мае после месяцев споров, укрепляет оборону Украины и останавливает территориальное продвижение России.

На протяжении всей войны разведывательные службы США были гораздо пессимистичнее относительно ее перспектив, чем Пентагон, старшие офицеры которого тесно сотрудничали с украинскими военными, чтобы помочь разработать ее стратегию. Но оценки правительства США теперь, кажется, более согласованы, когда речь идет о перспективах России на поле боя.

Благодаря поставкам электронных компонентов из Китая, беспилотников из Ирана и ракет и артиллерии из Северной Кореи Россия обеспечила оружием свою армию, но не хватает кадров, чтобы совершить значительный прорыв.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Несколько ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в США. Также УНИАН сообщал, что Украина не получит приглашение в Альянс на саммите в Вашингтоне.

Столтенберг рассчитывает, что Украина получит новый пакет помощи еще до саммита. Туда войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

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