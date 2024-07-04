В то же время, президент Украины говорит, что никто не предлагал немецкую модель вступления в Альянс - когда часть страны остается оккупированной.

Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время юбилейного саммита организации, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Глава государства отметил, что прежде всего очень хотел бы, чтобы этот саммит НАТО был успешным для всех союзников. Вместе с тем, по его словам, для Украины первоочередную важность имеет усиление противовоздушной обороны системами Patriot.

"Моя команда сейчас работает над конкретными вещами в Соединенных Штатах по этому поводу", - отметил Зеленский.

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Вторым по важности вопросом он считает предоставление гарантий безопасности Украине как можно большим количеством стран.

"И третье... Да, наверное мы бы хотели мощные шаги от Соединенных Штатов Америки. И я говорю вам честно: мы бы хотели приглашения. И мы знаем, что мы его не получим. Хотя, я так считаю, что если мы хотим увидеть сильную Америку, сильную в том смысле, в котором, мне кажется, сегодня общество очень ждет от главы Америки... то я думаю, что что-то вроде приглашения - это именно такой знак", - сказал Зеленский.

По его мнению, это свидетельствовало бы, что "никто не боится Путина, все уверены в лидерстве Америки".

При этом, у него спросили, надо ли союзниками думать о немецкой модели, чтобы позволить Украине членство в НАТО в то время, пока не вся территория Украины находится не под ее контролем.

"Во-первых, у нас не было такого предложения. Ни разу официального", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что не очень любит игру, которая происходит за кулисами, потому что такая игра не очень хорошо заканчивается.

"Есть какие-то непубличные вещи, но, в большинстве своем, честно говоря, у Украины нет такой возможности. Чем больше она публичная - тем больше людей будет поддерживать Украину. И поэтому, модель такую мне никто не предлагал", - сказал Зеленский.

Также глава государства напомнил, что является гарантом Конституции Украины.

"Если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий - это изменения Конституции. И это - преступление. И поэтому, если нам предлагают немецкую модель, или еще какую-то, или корейскую - в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается, а после этого - понять мнение всех нас, не только мое, а прежде всего всего всего всего общества, потому что народ Украины является владельцем Украины", - подчеркнул Зеленский.

Саммит НАТО и предложения Украине

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения членства в Альянсе.

В итоговой декларации будущего саммита страны-члены НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса в будущем. Впрочем, конкретная формулировка еще согласовывается.

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