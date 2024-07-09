Документ еще может измениться, прежде чем получит окончательную версию.

На этой неделе в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. В проекте совместного коммюнике стран-членов путь Украины к вступлению в Альянс назван "необратимым".

Об этом сообщили CNN три источника. Отмечается, что вопрос того, насколько прочные гарантии предоставить Украине относительно будущего членства, был ключевым в дебатах между 32 членами.

Ожидается, что проект коммюнике еще может измениться, прежде чем получит окончательную версию, однако наличие формулировки "необратимости" станет значительным сигналом для Киева и Москвы.

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Официальный представитель США на условиях анонимности заявил, что Белый дом поддерживает использование этого слова в заключительном коммюнике, если в документе будет упоминаться продолжение работы Украины над демократическими реформами.

Отмечается, что многие европейцы отмечали необходимость резких высказываний относительно возможного будущего Украины в Альянсе, но официальные лица США и Германии предложили описать путь к членству Украины. Кроме того, по словам европейского дипломата, будет отмечена важность "ощутимых мер" для поддержки текущей борьбы Киева.

"В декларации саммита справедливо уделяется большое внимание тому, что члены Альянса скажут о пути членства Украины. Речь будет четкой и сильной. Это будет признание жизненно важных текущих усилий Украины по реформам и продемонстрирует поддержку Альянсом Украины на ее пути к членству в НАТО", - сказал на брифинге в понедельник Майкл Карпентер, старший советник по вопросам Европы в Совете национальной безопасности.

Высокопоставленный чиновник администрации добавил, что то, что они "описали с точки зрения перехода к членству и результатов, которые НАТО обнародует для Украины, является весьма существенным".

"Мы не говорим о каком-то плане того, как они собираются добраться отсюда туда. Мы говорим о поддержании целого командования в Висбадене, и мы рассмотрим, как мы делаем эти различные части, о которых я упоминал ранее - обучение, координация, оснащение, материально-техническое обеспечение, развитие сил. Это очень серьезные усилия, чтобы привести Украину в положение, как я уже говорил ранее, когда она будет готова взять на себя свои роли и обязанности в Альянсе с первого дня", - сказал чиновник.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Несколько ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в США. Также УНИАН сообщал, что Украина не получит приглашение в Альянс на саммите в Вашингтоне.

Столтенберг рассчитывает, что Украина получит новый пакет помощи еще до саммита. Туда войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

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