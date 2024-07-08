Блок значительно усиливает поддержку Украины, чтобы принудить Путина к миру.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит новый пакет помощи еще до саммита Альянса в Вашингтоне. Туда войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

В интервью CBS он отметил, что блок значительно усиливает поддержку Украины и все страны-члены НАТО согласились на новые тренировочные программы для ВСУ и долгосрочные обязательства.

"Ожидаю, что до саммита, который начнется на следующей неделе, будут сделаны новые объявления об усилении противовоздушной обороны и увеличение количества боеприпасов", - поделился генсек.

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Столтенберг анонсировал, что на саммите объявят о новых инициативах по помощи Украине. В частности, о создании логистического центра в Германии, где будет храниться техника для тренировки украинских военных.

"Это будет большим и важным результатом саммита, который обеспечит более прочную основу для нашей поддержки Украины", - считает он.

По мнению генсека, сейчас главной задачей Альянса является обеспечение победы Украины. Это также является предпосылкой для будущего присоединения Киева к блоку. Столтенберг подчеркнул, что единственный способ достичь мира - это убедить правителя РФ в невозможности победить на поле боя. Для этого нужна долгосрочная военная помощь Украине, которая обеспечит ее преимущество на фронте.

"Он должен сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное и независимое государство", - подчеркнул он.

Саммит НАТО в США - чего ждать

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс анонсировал, что на мероприятии Украине предложат "конкретные пути" для ускорения членства в Альянсе. В итоговой декларации страны-члены подтвердят, что Украина станет членом Альянса в будущем.

Однако президент Владимир Зеленский уже предупредил, что ждать приглашения Украины в НАТО во время юбилейного саммита 9-11 июля в Вашингтоне не стоит.

В МИД добавили, что Украина имеет два основных ожидания от юбилейного 75-го саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне.

"Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО", - сказал глава ведомства Дмитрий Кулеба.

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