Крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковскую область или Харьков, учитывая темпы продвижения России на Донбассе.

Россияне, вероятно, создают условия для проведения наступления на запад в направлении Харьковской области или в сторону Харькова.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

ISW пишет, что российские войска в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Большой Комышувахи и могут использовать эти два районы как плацдарм для наступательной операции.

Русские могут использовать свои позиции в районе Балаклеи, чтобы возобновить штурм Харькова с юго-востока. Крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковская область или Харьков, учитывая темпы продвижения России на Донбассе и проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением.

ISW ранее оценивал, что президент России Владимир Путин, возможно, приказал русским войскам взять Харьков и неокуповану часть Харьковской области, но вряд ли ему удастся достичь таких целей. Российские силы также могут проводить провокационные атаки, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ.

Российские войска возобновили локальные наземные атаки на северо-запад и юго-запад от Изюма. В последние дни они уже сделали безуспешные штурмы и попытки боевой разведки в направлении Чепиля, Щуровки и Гусаровки (северо-западнее Изюма) и восстановили штурмы в направлении Дмитровки и Бражковки (на юго-запад от Изюма).

Напомним, ранее сообщалось, что, Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, и завершить процесс планируют к середине августа.

По данным Института изучения войны, российские силы в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине: одна попытка – захватить Северск, а другая – наступление на Бахмут.

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