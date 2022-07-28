Также эксперты отмечают, что украинские силы могли начать локальную контратаку к юго-западу от Изюма.

Российские силы, по-видимому, в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По мнению американских экспертов, одна попытка - захватить Северск, а другая - наступление на Бахмут. Эти операции были сосредоточены на наступлении на Северск Донецкой области, в направлении из Верхнекаменки и Белогоровки и в бахмутском направлении из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ с момента окончания оперативной паузы 16 июля.

"Российские силы выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или добиться аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине. Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит какие-либо другие крупные городские районы Украины", - говорится в отчете.

Также, среди ключевых выводов экспертов:

Украинские силы могли начать локальную контратаку к юго-западу от Изюма.

Российские войска атаковали населенные пункты восточнее Северска, северо-восточнее и юго-восточнее Бахмута.

Наземные бои продолжаются к северу от Харькова.

27 июля украинские силы в третий раз за десять дней нанесли удар по Антоновскому мосту, вероятно, сделав его непригодным для использования.

Республика Марий Эл к северу от Казани направила на обучение два добровольческих батальона и формирует третий батальон для переброски на Украину.

Российские оккупационные власти завозят россиян для работы на оккупированных территориях из-за нехватки украинских коллаборационистов.

Оккупационные власти Мариуполя продолжают задерживать гуманитарную помощь, чтобы заставить мирных жителей сотрудничать с оккупационной администрацией и работать на нее.

Напомним, также по мнению экспертов ISW, российские оккупационные войска укрепляют позиции в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

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