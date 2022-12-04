По замыслу россиян, разделение должно было помочь склонить украинцев к оккупации.

Россияне тщательно продумали малейшие детали во время планирования полномасштабного вторжения в Украину. Для подавления сопротивления населения они разделили украинцев на четыре группы.

Об этом говорится в отчете Лондонского Королевского Института Объединенных служб (RUSI), исследующего вопросы войн и вооружения в интересах британской армии за первое полугодие войны, пишет "Бабель".

Перед вторжением россияне разделили украинцев на четыре группы:

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первая группа - те, кого надо ликвидировать физически;

вторая - те, кого надо угнетать и притеснять;

третья - нейтральные граждане, которых можно склонить к сотрудничеству;

четвертая - потенциальные коллаборанты.

"Существовал конкретный список первой группы, куда попали активные участники Революции достоинства. Российская ФСБ тренировалась их захватывать или убивать. Вторую категорию планировали обнаружить, обходя дома. Затем для этих людей должны были создать фильтрационные лагеря. После фильтрации "особо ненадежных" планировали депортировать в Россию. А в Украине их бы "перевоспитывали" завезенные из России "учителя" и другие официальные лица", - пишет издание.

Кроме того, россияне планировали привлечь к принятию оккупации депутатов в Верховной Раде. Пророссийские нардепы должны были создать "Движение за мир" и побудить присоединиться к нему других политиков. Это движение имело бы запретить протесты против оккупации. Если бы некоторые регионы с этим не согласились, их бы отключили от энерго - и водоснабжения, а также от финансовой системы через механизмы Нацбанка.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. Наступление происходило по нескольким направлениям, в частности из Донбасса, Беларуси и Крыма. За несколько месяцев войны РФ выпустила по Украине тысячи ракет. В последние недели РФ уничтожает энергосистему Украины, обстреливая объекты критической инфраструктуры.

По данным разведки, Россия уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а в течение двух месяцев РФ вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм из Беларуси.

Русские детально планировали войну. В частности, в Киевской области российские оккупанты планировали выдать жителям паспорта времен СССР.

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