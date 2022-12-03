Продолжаются переговоры России с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетного вооружения к РСЗО "Смерч" и "Ураган" и с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет.

Россия уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а на протяжении двух месяцев РФ вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм из Беларуси.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на информацию своего представителя Вадима Скибицкого в эфире телемарафона "Единые новости", по данным военной разведки Украины, враг уже использует ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.

"Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит - многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", – сказал Скибицкий.

Видео дня

По данным военной разведки, продолжаются переговоры России с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетного вооружения к РСЗО "Смерч" и "Ураган", которых у нее дефицит, и переговоры РФ с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет. Скибицкий отметил, что существуют соответствующие проекты договоренностей между этими странами, но на сегодня поставок такого вооружения не зафиксировано.

Война в Украине и потери оккупантов:

22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала Российской Федерации.

Так, Резников отметил, что с начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля, Россия использовала 829 ракет Iskander, а осталось 119 (13%), ракеты 3М-55 Onyx - использовано 123, осталось 347 (74%), С-300 - использовано 1020, осталось 6980 (87%), Kalibr - соответственно 391 и 229 (37%).

Резников сообщил, что Россия также использовала уже 132 ракеты Х-101 и осталось 132 (50%), Х-555 - соответственно 150 и 150 (50%), Х-22/32 - 250 и 120 (32%), Х-35 - соответственно 504 и 356 (41%), Х-47М2 Kinzhal - использовано 16 ракет, а осталось 43 (73%).

Министр обороны Украины назвал четырех врагов российского ракетного арсенала: "блестящие украинские войска ПВО; бездарные российские ракетные войска; санкции и время".

Он призвал демилитаризовать "террористическое государство, чтобы жить в мире".

Ежедневно ВСУ ликвидируют сотни российских оккупантов. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков.

По прогнозам, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.

При этом уже к началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями), по словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч.

СМИ установили имена более 7500 россиян, убитых на войне в Украине.

По состоянию на 2 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90090.

Вас также могут заинтересовать новости: