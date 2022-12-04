Остин добавил, что боевые действия в Украине показали миру тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин обвинил Россию в том, что агрессор с намеренной жестокостью целится в гражданское население и объекты инфраструктуры Украины.

Как он отметил во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана в Сими Вэлли, Российская Федерация убила тысячи украинцев.

"Россия с преднамеренной жестокостью ставит гражданское население и гражданскую инфраструктуру под прицел своих пушек. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц", – подчеркнул Остин.

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По его словам, страны, граничащие с РФ, смотрят на такую имперскую агрессию с растущей тревогой. Остин также добавил, что боевые действия в Украине показали миру тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.

Война России против Украины

С 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине тысячи ракет. В последние недели РФ уничтожает энергосистему Украины, обстреливая объекты критической инфраструктуры.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объяснила, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина не сработали, а мировые лидеры дали понять, что в случае применения ядерного оружия ответная реакция будет жесткой. Из-за этого РФ начала применять другую, не менее неприемлемую военную тактику – перешла к массированным террористическим ударам по энергетическим объектам.

По данным разведки, Россия уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а в течение двух месяцев РФ вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм из Беларуси.

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