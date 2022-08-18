Оккупанты отправляют на войну свой последний стратегический резерв.

Военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что рашисты бросят в бой оперативный резерв стратегического уровня армии РФ, так называемый третий армейский корпус.

Селезнев дал комментарий для "Эспрессо".

"Что касается сил и средств РФ на территории Курской и Белгородской областей, то в Курской области сейчас дислоцированы по меньшей мере три батальонно-тактических группы. Понятно, что таким составом сил россиянам атаковать госграницу нет смысла, потому что украинские силы обороны уничтожат эти боевые порядки противника до основания. По Белгородской области, то там остаются остатки 114-й мотострелковой дивизии, которая сейчас рассредоточена, потому что оттуда выдергивают определенные подразделения и направляют их на наиболее критические для врага участки фронта", - рассказал эксперт.

Селезнев заметил, что дела у оккупантов идут скверно и они вынуждены готовить к отправке на фронт свой последний стратегический резерв.

"А что касается оперативного резерва стратегического уровня, так называемого третьего армейского корпуса, который даже еще не завершил свое формирование, то он имеет до 4 тысяч единиц техники и соответствующий личный состав, который сейчас уже получил команду и в ближайшее время начнет идти на фронт. Но то, что россияне бросают в бой фактически свой последний стратегический резерв – это симптоматично. Не очень ловко обстоят дела у врага, а точные удары украинских HIMARS и дальнобойной артиллерии направлены на размягчение вражеских позиций, то есть уничтожение складов, арсеналов, зон сохранения техники и пребывания личного состава. Это удачная метода, которая позволяет нам достаточно серьезно ослаблять боевые позиции российских оккупантов", - добавил полковник.

Ранее эксперт Олег Жданов отметил, что население РФ постепенно готовят к поражению с помощью манипуляций пропаганды.

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