РФ перебрасывает бригаду морпехов с Покровского направления в Курск, - 'АТЕШ' (фото, видео)

После разведки удалось идентифицировать подразделение и выяснить, что колонна техники направлялась к месту отправления для защиты Курска.

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало переброску военнослужащих 810 отдельной бригады морской пехоты России в Курскую область.

Как сообщает "АТЕШ" со ссылкой на агента, зафиксировано перемещение 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области. После разведки удалось идентифицировать подразделение и выяснить, что они направлялись к месту отправки для защиты Курска.

"Россияне пытаются всеми силами закрыть дыру обороноспособности, поэтому вынуждены снимать личный состав со стратегически важных направлений. Недавно 810 бригаду перебросили с Херсонского направления на Покровское для усиления", - отмечают в "АТЕШ".

Курская область - последние новости

Ранее политолог Александр Морозов заявил, что ситуация в Курской области РФ наносит тяжелый удар по всей концепции суверенитета России. Он отметил, что Кремль должен выбивать украинские войска с этой территории и после этого сделать вид, что это был инцидент, который не имеет международного и большого международно-политического значения.

В то же время журналист издания The Insider Христо Грозев считает, что атака ВСУ в Курской области оказалась неожиданной для России.

"Видно, что эта атака оказалась совершенно неожиданной для высшего руководства России. Кстати, не только для высшего руководства РФ. Оказывается, что украинский Генштаб готовил эту операцию, не согласовывая ее даже с западными партнерами, и это было специально сделано, чтобы не было утечки", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: