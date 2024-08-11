По словам Маркуса Фабера, операция заставляет врага отводить значительное количество войск с фронта на востоке Украины.

Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер считает, что Курская операция показала, что российский диктатор Владимир Путин ничего не контролирует, и заложила хорошую основу для переговоров с его преемником. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, наступление ВСУ против российских оккупантов под Курском происходит лучше, чем ожидалось.

"Этот шаг показывает российскому народу, что их диктатор ничего не контролирует, а военное руководство не справляется со своими обязанностями. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И переговоров с Путиным в Международном уголовном суде", - подчеркнул Фабер. Видео дня

Он отметил, что такая операция заставляет врага отводить значительное количество войск с фронта на востоке, что ослабляет напряжение, поэтому, по его словам, это хороший повод говорить о танках Leopard 2.

"Наша военная помощь Украине - это лучшая инвестиция в нашу безопасность. Она ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Она предотвращает превращение украинских гражданских в беженцев. Путинские рупоры в Германии теперь также могут это осознать", - подчеркнул Фабер.

Курская область - что известно

Ранее политолог Александр Морозов заявил, что ситуация в Курской области РФ наносит тяжелый удар по всей концепции суверенитета России. Он отметил, что Кремль должен выбивать украинские войска с этой территории и после этого сделать вид, что это был инцидент, который не имеет международного и большого международно-политического значения.

"Но у меня впечатление, что чем бы ни закончилась эта операция украинской армии, международные последствия этого уже никуда не денутся. ... Они не денутся и для российского общества, потому что это будет зафиксированный эпизод, который открывает двери в новую форму войны, в новое пространство войны. Кремль дальше должен будет ожидать, что это может произойти и повторно", - подчеркнул эксперт.

В то же время журналист издания The Insider Христо Грозев считает, что атака ВСУ в Курской области оказалась неожиданной для России.

"Видно, что эта атака оказалась совершенно неожиданной для высшего руководства России. Кстати, не только для высшего руководства РФ. Оказывается, что украинский Генштаб готовил эту операцию, не согласовывая ее даже с западными партнерами, и это было специально сделано, чтобы не было утечки", - подчеркнул он.

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