По словам Александра Морозова, атака на Курскую область "открывает дверь в новую форму войны".

Ситуация в Курской области РФ наносит тяжелый удар по всей концепции суверенитета РФ. Об этом в интервью Radio NV сказал политолог, научный сотрудник Карлова университета (Прага) Александр Морозов.

По его словам, Кремль должен выбивать украинские войска с этой территории и после этого сделать вид, что это был инцидент, который не имеет международного и большого международно-политического значения.

"Но у меня впечатление, что чем бы ни закончилась эта операция украинской армии, международные последствия этого уже никуда не денутся. ... Они не денутся и для российского общества, потому что это будет зафиксированный эпизод, который открывает двери в новую форму войны, в новое пространство войны. Кремль дальше должен будет ожидать, что это может произойти и повторно", - отметил эксперт. Видео дня

Он подчеркнул, что "этот шаг делает уязвимой любую точку российской границы".

"Раньше никто не мог бы предположить, что с территории любой другой страны может быть вхождение войск на территорию Российской Федерации, и ответ будет таким. Теперь на это все смотрят с совершенно другим впечатлением. И Кремль должен из этого исходить. Да, сейчас никто не собирается этого делать - ни страны Балтии, ни Финляндия, ни Польша, ни Казахстан, ни Китай... Но то, что произошло, явно меняет восприятие ситуации. В этом плане Кремль действительно должен думать, а если это будет Китай, то какое количество населения побежит от границы, что с этим делать", - резюмировал Морозов.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Российские командиры отказываются отводить в тыл срочников, российские солдаты срочной службы остаются на позициях в Курской области. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что речь идет о срочниках, которые служат в частях в других регионах и были направлены в Курскую область в рамках командировки. В частности, известно, что некоторые солдаты приехали из Воронежской области РФ.

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