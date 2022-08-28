Предварительно, пострадали четыре человека.

Русские оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области, погибла женщина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В течение дня оккупационные войска Российской Федерации обстреляли три района Днепропетровщины. Под вечер оккупанты ударили по Никополю. К сожалению, один человек погиб. Это женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, имеем двух пострадавших. Один жилой дом уничтожен", - констатировал он.

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Лукашук добавил, что в Никопольском районе днем под удар попали Мировская и Марганецкая громады.

"Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных сооружений, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал", - отметил он.

Кроме того, оккупанты ударили по Синельниковскому району, Раевской и Великомихайловской громадах.

"В последней повреждены три жилых дома, одно хозяйственное здание уничтожено. На месте обстрела спасатели нашли кассетный элемент от "Урагана". К счастью, без жертв", - написал Лукашук.

В Криворожском районе враг обстрелял пять территориальных громад -Новопольскую, Апостоловскую, Карповскую, Широковскую и Зеленодольскую.

"Есть повреждения зданий одного из предприятий, в жилом доме частично повреждена крыша. Пострадавших нет", - сообщил председатель облсовета.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко уточнил, что в результате обстрелов ранены четверо человек.

"Враг обстрелял десять общин в трех районах области - Никопольском, Синельниковском и Криворожском. В Никополе погибла 67-летняя женщина. Четыре человека ранены - это трое мужчин и женщина. Трое из них в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", - отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты всю ночь били из "Градов" и "Ураганов" по Днепропетровщине.

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