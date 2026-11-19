Он также заявил, что не считает себя частью движения MAGA.

Американский миллиардер и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что сожалеет о выделении около 446 млн долларов на поддержку кандидатов от Республиканской партии накануне промежуточных выборов в США. Об этом он заявил на саммите DealBook Summit издания The New York Times.

"Очевидно, республиканцы потерпели сокрушительное поражение на этих выборах. Я чувствую себя довольно неловко из-за того, что потратил столько денег и почти ничего за это не получил. Это, несомненно, свидетельствует о том, что американские выборы зависят не только от денег", – заявил Маск.

В то же время он предположил, что если бы не его финансовая поддержка, то результаты выборов были бы ещё хуже для Республиканской партии. Также американский миллиардер заявил, что не считает себя частью движения MAGA, связанного с президентом США Дональдом Трампом.

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"Я не MAGA. По крайней мере, я не уверен, что означает MAGA. Если это слепое следование набору политических курсов Республиканской партии, то я точно этого не разделяю", – добавил Маск.

Другие заявления Маска

На этом же саммите американский президент похвастался своей помощью Украине, заявив, что если бы Силы обороны не имели доступа к системе спутниковой связи Starlink, то РФ уже победила бы в этой войне. Он также заявил, что его компания не отключала эту связь для Украины.

Кроме того, Илон Маск в очередной раз поддержал российские нарративы, заявив, что к Революции достоинства причастны Соединенные Штаты. Миллиардер назвал тогдашние события "переворотом", который сместил "демократически избранного президента".

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