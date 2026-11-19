Курс гривни к евро установлен на уровне 49,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,05 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,53 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 45,02/45,05 грн/долл., а к евро – 49,55/49,57 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 ноября снизился на 12 копеек и составлял 45,78 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 45,09 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 26 копеек и составил 50,46 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,57 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 45,70 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 25 копеек и составлял 50,40 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 45,05 гривни, а евро – по курсу 49,40 гривни за единицу иностранной валюты.

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