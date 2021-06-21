Ряд городов полуострова оказались затопленными.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал нарастить группировку войск в оккупированном Крыму якобы для помощи местному населению в ликвидации последствий наводнения.

Об этом 21 июня сообщается на сайте Минобороны России.

"Для оказания помощи населению полуострова от военного ведомства задействовано около 21 тысячи человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах", - сказано в сообщении.

Там также заявили, что в составе мобильных отрядом Минобороны РФ задействуют инженерную технику для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, большегрузные автомобили повышенной проходимости для перевозки вещей граждан, стройматериалов и товаров первой необходимости. Также утверждается, что российские военные расчищают завалы, помогают в очистке домовладений, перевозке личных вещей жителей, осуществляют сбор и вывоз намытого грунта и другое.

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Когда они покинут территорию оккупированного полуострова - в сообщении не уточняется.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее в оккупированном Крыму мощнейший ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затопленными по самые окна.

По данным местных СМИ, в городе выпало полторы месячные нормы осадков. Центр города оказался весь в воде. Потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.

18 июня мощные ливни в оккупированной Ялте привели к сильному наводнению. В результате непогоды по меньшей мере восемь человек пострадало и один погиб.

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Автор: Юрий Годован