Вода так же размыла перегородки. Не исключено, что некоторые крокодилы оказались на свободе.

В Ялте полностью затопило крокодиляриум, часть животных эвакуировать не удалось.

Об этом сообщил директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко, пишет Крым. Реалии.

«90% успели эвакуировать в Алушту. И какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет», – говорит Жиленко.

Вода так же размыла перегородки. Не исключено, что некоторые крокодилы оказались на свободе.

Потоп в Ялте: что известно

Напомним, в ночь на 18 июня затопило Большую Ялту. В городе приостановили работу общественного транспорта.

Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщили ранее в Гидрометцентре Крыма, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков в ночь на четверг.

В пострадавших от обильных осадков районах Крыма по состоянию на утро 18 июня остаются подтопленными 162 домовладения, сообщила пресс-служба МЧС по Крыму.

Также из-за затопления Ялты российские власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.

В связи с обильными осадками в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе произошел сход грязевой сели.

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Автор: Виктория Гордиенко