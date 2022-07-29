Возможность взятия Бахмута при этом эксперты считают маловероятной.

Российская группировка в Донецкой области, вероятно, пытается извлечь выгоду из недавних незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута, продолжая попытки продвижения в этом районе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

"Российские силы могут приуменьшать значение попыток взять Северск, чтобы сосредоточиться на Бахмуте, но об этом еще рано говорить. Российские войска продолжали продвигаться на север к Бахмуту с недавно захваченных позиций в районе Новолуганского и Углегорской ГЭС, а также продвигались в юго-западном направлении по шоссе Т1302 с недавно захваченных позиций в Берестове", - говорится в сообщении.

Американские эксперты отмечают, что российские силы изо всех сил пытались добиться конкретных успехов вокруг Северска и не предпринимали подтвержденных действий в направлении города с момента захвата административной границы Луганской области в начале июля.

"Таким образом, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп вокруг Бахмута, возможно, за счет продолжающегося давления на Северск. Маловероятно, что российские войска возьмут сам Бахмут, несмотря на недавние постепенные продвижения в этом направлении", - уверены в Институте.

Напомним, по мнению экспертов, РФ на данный момент сможет выдержать только две наступательные операции на Донбассе.

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