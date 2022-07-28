По предварительной информации, враг применил кассетные боеприпасы.

Город Бахмут в Донецкой области сегодня, 28 июля, российские оккупанты обстреляли четыре раза из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и трех раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов", - отметил он.

По предварительной информации, враг применил кассетные боеприпасы.

Кириленко сообщил, что на месте работают спасатели.

Как сообщал УНИАН, утром 27 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Бахмуту. Одна из ракет попала в здание гостиницы, в результате чего погибли 4 человека, пострадали 5 человек.

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Россия ведет медленное наступление на Донбассе, пытаясь продвигаться на Бахмутском и Авдеевском направлении.

После ряда неудавшихся штурмов Россия, констатировали в Генштабе, имела частичный тактический успех в направлениях населенных пунктов Соледар и Вершина.

Потерпели неудачу и попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье.

Утром Генштаб сообщал об успешном отражении штурма врага у Белогоровки Херсонской области.

ВСУ точными ударами нанесли большой урон Антоновскому мосту в Херсоне, по которому оккупанты перебрасывают личный состав, технику и боеприпасы.

Это, по мнению многих экспертов, не только затруднит жизненноважные поставки БК русским войскам на том направлении, но и грозит вовсе отрезать одну из группировок противника.

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