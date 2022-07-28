Россия ведет медленное наступление на Донбассе / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Город Бахмут в Донецкой области сегодня, 28 июля, российские оккупанты обстреляли четыре раза из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и трех раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов", - отметил он.

По предварительной информации, враг применил кассетные боеприпасы.

Кириленко сообщил, что на месте работают спасатели.

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Как сообщал УНИАН, утром 27 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Бахмуту. Одна из ракет попала в здание гостиницы, в результате чего погибли 4 человека, пострадали 5 человек.

Война в Украине: актуальные данные

Россия ведет медленное наступление на Донбассе, пытаясь продвигаться на Бахмутском и Авдеевском направлении. 

После ряда неудавшихся штурмов Россия, констатировали в Генштабе, имела частичный тактический успех в направлениях населенных пунктов Соледар и Вершина.

Потерпели неудачу и попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. 

Утром Генштаб сообщал об успешном отражении штурма врага у Белогоровки Херсонской области.

ВСУ точными ударами нанесли большой урон Антоновскому мосту в Херсоне, по которому оккупанты перебрасывают личный состав, технику и боеприпасы. 

Это, по мнению многих экспертов, не только затруднит жизненноважные поставки БК русским войскам на том направлении, но и грозит вовсе отрезать одну из группировок противника. 

Вас также могут заинтересовать новости: