Вероятно, в День Независимости оккупанты решатся ударить по правительственным зданиям Украины.

Российские оккупанты инсценировали вчерашний "удар" по "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Они могут использовать его для оправдания ударов по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для соответствующих ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", - отмечают аналитики.

По данным ISW, в момент обстрела здания главарь "ДНР" Денис Пушилин отсутствовал.

Напомним, что 23 августа ресурсы боевиков и росСМИ сообщили о том, что зафиксировано прямое попадание в здание "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушиліна в центре оккупированного Донецка.

Оккупанты сообщили, что "прилетело" от 4 до 6 снарядов. Традиционно во всем винят украинские Вооруженные силы.

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