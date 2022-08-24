Российские оккупанты инсценировали вчерашний "удар" по "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Они могут использовать его для оправдания ударов по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для соответствующих ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", - отмечают аналитики.
По данным ISW, в момент обстрела здания главарь "ДНР" Денис Пушилин отсутствовал.
Напомним, что 23 августа ресурсы боевиков и росСМИ сообщили о том, что зафиксировано прямое попадание в здание "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушиліна в центре оккупированного Донецка.
Оккупанты сообщили, что "прилетело" от 4 до 6 снарядов. Традиционно во всем винят украинские Вооруженные силы.