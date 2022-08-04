Качура воевала против Украины под позывным "Корса".

На шестом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин присвоил посмертное звание героя России ликвидированной ВСУ экс-командирше артиллеристов "ДНР" Ольге Качуре.

Об этом страна-агрессор сообщает на сайте Кремля.

Известно, что Качура воевала против Украины под позывным "Корса".

Террористка удостоена награды "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Церемония прощания с Качурой должна была состояться утром 4 августа в драмтеатре Донецка, однако ее перенесли из-за, как заявляют боевики, обстрела центра города.

Кроме того, главарь "ДНР" Денис Пушилин назвал гибель Качуры "огромной потерей" и присвоил ей звание "героя ДНР".

Террористка Ольга Качура:

Качура работала следователем в Донецке, была подполковником милиции в запасе и уволилась из МВД в феврале 2011 года.

Последняя ее должность — замначальника отдела Кировского районного отдела Донецкого городского управления МВД.

В 2014 году изменила присяге и присоединилась к боевикам террориста и российского диверсанта Игоря Безлера. Воевала против Украины в составе "3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут".

В январе 2022 года Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы по статье об участии в террористической группе или террористической организации.

В СБУ сообщили, что именно она руководила обстрелами позиций ВСУ из "градов" вблизи Иловайска, Дебальцево, Углегорска, Авдеевки и Мариновки, что привело к массовой гибели людей.

3 августа стало известно о том, что ВСУ ликвидировали Качуру.

По заявлениям боевиков "ДНР", террористка погибла 29 июля.

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