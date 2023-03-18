РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории Беларуси.

Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение прошедших суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Между тем на Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

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На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В то же время наши защитники отбили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского. В целом, от обстрелов оккупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. Одновременно с этим, осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов. Общее количество обстрелянных населенных пунктов, подвергшихся вражеским обстрелам составляет почти 40.

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Россия в течение многих недель сосредоточенно ведет наступление на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Вероятно, на Угледарском направлении оккупанты в связи с большими потерями наступление восстановить не в состоянии. Кроме того, аналитики констатируют, что наступление "вагнеровцев" в Бахмуте приближается к кульминации.

Ежедневно Россия теряет в Украине до 1500 военных во время бессмысленных штурмов.

В ночь на 18 марта оккупанты нанесли новый массированный удар иранскими дронами.

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