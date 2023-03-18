Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение прошедших суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Между тем на Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.
На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В то же время наши защитники отбили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского. В целом, от обстрелов оккупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. Одновременно с этим, осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов. Общее количество обстрелянных населенных пунктов, подвергшихся вражеским обстрелам составляет почти 40.
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