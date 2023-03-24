Этого удается достичь благодаря титаническим усилиям Сил обороны Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что на Бахмутском направлении удается стабилизировать обстановку. Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook по итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении - наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", - заявил Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ добавил, что в разговоре обсуждался вопрос усиления украинской ПВО. "Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь", - добавил Залужный.

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Вместе с тем он благодарен Радакину за поддержку. "Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу", - отметил Залужный.

Война в Украине - ситуация на фронте

Бахмут остается эпицентром самых ожесточенных боев. Накануне командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский констатировал, что в битве за Бахмут наемники "Вагнера" выдыхаются, и ВСУ этим воспользуются.

Вместе с тем появилась информация, что из-за больших потерь среди оккупантов Россия вынуждена уже привлекать к разбитым отрядам "Вагнера" регулярные войска.

Вторым по напряженности остается Купянско-Лиманское направление, где враг пытается проявлять активность и атаковать уже несколько недель подряд. Также это направление является "лидером" по обстрелам из артиллерии и других систем поражения.

Институт изучения войны считает, что россияне, вероятно, делают Авдеевку еще одним приоритетом в своей широкомасштабной операции, поскольку ее захват позволил бы РФ возобновить наступление на Угледарском направлении.

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