РФ сосредотачивает основные усилия на попытках наступления на пяти направлениях.

За сутки украинские воины отбили 59 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наши защитники отразили на них 59 атак противника", - сообщает на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ.

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований вражеских наступательных группировок не обнаружено. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, реки и Мирополье Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огуречное, Волчанск, Бударки, Амбарное и Тополя на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Дубрава, Белогоровка и спорное. Совершил артиллерийские обстрелы в районах 7 населенных пунктов Харьковской области, 4 населенных пунктов Луганской области, а также двух населенных пунктов Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Обстрелял 12 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 12 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, обстреливал 13 населенных пунктов на Запорожье и Берислав, Тягинка, Антоновка, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка и Херсон.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, за 24 марта украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время наши защитники сбили российский вертолет Ми-24 и шесть беспилотных летательных аппаратов противника разных типов.

В Институте изучения войны отметили, что российские СМИ и военные блогеры "со значительным беспокойством" реагируют на замедление наступления армии РФ в Украине. Все чаще звучат заявления об украинском наступлении.

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