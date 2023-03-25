Сегодня в районе самого города Бахмут было 40 обстрелов и 16 боестолкновений, 182 российских оккупанта были ликвидированы, еще 218 получили ранения.

По состоянию на сегодня пока рано говорить о полной остановке российского наступления в районе Бахмута. Город остается эпицентром боевых действий.

Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона, комментируя соответствующее заявление британской разведки.

"Сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50, но это требует более детального анализа. Я думаю, что ближайшая неделя покажет. Пока Бахмут остается эпицентром боевых действий, направлением главного удара противника", - заявил он.

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По словам Череватого, за эти сутки 178 раз враг нанес артиллерийский огонь как ствольной артиллерией, так и ракетными системами залпового огня, было пять авиаударов.

"Только в районе самого города Бахмут 40 обстрелов было и 16 боестолкновений, 182 оккупанта были уничтожены и 218 получили ранения. Также были подбиты вертолет Ми-24, танк Т-80, боевая машина пехоты и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки заявило, что наступление российских войск на Бахмут практически остановилось. В британской разведке считают, что положение российских войск в районе Бахмута также ухудшилось из-за напряженности в отношениях между минобороны России и ЧВК "Вагнера", которая предоставляет войска в этом секторе.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что благодаря титаническим усилиям Сил обороны на Бахмутском направлении удается стабилизировать обстановку.

По словам командующего Сухопутных войск, генерал-полковника Александра Сырского, в битве за Бахмут российские наемники из группы "Вагнер" теряют значительные силы и выдыхаются. Вскоре ВСУ воспользуются истощением оккупационных войск так же, как раньше это было в боях под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

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