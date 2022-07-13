Таким образом угроза нанесения ракетных ударов остается актуальной как с моря, так и с воздуха, и с суши.

РФ держит в Черном море корабли, снаряженные суммарно 24 ракетами "Калибр".

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

"Корабельное группировки вражеского флота в северо-западной части Черного моря теперь состоит из двух надводных и двух подводных кораблей, снаряженных суммарно 24-ю "Калибрами", а также с 2 бдк", - рассказали в ведомстве.

Таким образом угроза нанесения ракетных ударов остается актуальной как с моря, так и с воздуха, и с суши.

Ранее президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

В пакет также входят четыре дополнительные ракетные установки и боеприпасы, в результате чего количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США предоставляют Украине, достигло 12.

Из общего количества обещанных 8 HIMARS уже доставлены в Украину. На сегодня обучение по системе прошли более 100 украинских бойцов.

10 июля 2022 года стало известно, что HIMARSы творят с российской армией абсолютно страшные вещи.

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