Эксперт уверен, что боеспособность оккупационной армии существенно подорвали HIMARSы.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину армия РФ утратила возможность активно наступать.

Об этом в эфире Радио НВ заявил международный обозреватель Иван Яковина.

"После взятия достаточно небольшого города Лисичанск, после такого незначительного успеха, Россия наступать больше не может. У российских войск снижается темп, заканчиваются ресурсы, силы и возможности проводить серьезные наступательные операции", - заявил эксперт.

Яковина уверен, что боеспособность оккупационной армии существенно подорвали HIMARSы.

"Это тупик, из которого нет хорошего выхода. Наступать российская армия уже не способна (либо скоро может лишиться полностью этой возможности) и при этом она начинает нести все более серьезные потери, потому что HIMARSы творят абсолютно страшные вещи, уничтожая склады, логистические центры, штабы. Таким образом украинские дальнобойные ракеты американского производства уничтожают мышцы, суставы и нервную систему армии РФ", - отметил эксперт.

Яковина отметил, что оккупанты могут потерять все свои склады с боеприпасами.

"Если они не уберут склады на 100 км или больше от линии фронта, то гарантированное нарушение снабжения, поскольку эти объекты будут уничтожены, на фронте начнется дефицит всего. Даже если уберут, из-за того, что расстояния станут существенными, на фронте будет нехватка и боеприпасов, и продовольствия. Получается, артиллерия не стреляет, солдаты голодают, а танки сидят без топлива. Наступать в такой ситуации не получиться", - заявил эксперт.

Война в Украине и HIMARS:

8 июля 2022 года Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

В пакет также входят четыре дополнительные ракетные установки и боеприпасы, в результате чего количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США предоставляют Украине, достигло 12.

Из общего количества обещанных 8 HIMARS уже доставлены в Украину. На сегодняшний день обучение по системе прошли более 100 украинских бойцов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов из-за санкций ЕС

Литва отправила Украине Bayraktar, деньги на который собирала вся страна

Премьер Швеции назвала самый легкий способ прекратить войну в Украине