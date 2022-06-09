Ситуация на фронте тяжелая, захватчики продолжают давить массой, подчеркнул Резников.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина теряет ежедневно до сотни своих бойцов, а количество раненых за день может доходить до пол тысячи.

Об этом передает пресс-служба Минобороны в телеграмме. В сообщении отмечается, что Кремль "продолжает давить массой, буксует, наражаться на мощное сопротивление, несет огромные потери".

По словам министра, главным достижением с начала полномасштабной агрессии РФ является сохранение синергии всего военно-политического руководства.

Все, кто работает на оборону ради победы Украины – единая команда. И наша общая цель – одолеть Россию, как бы сложно это ни было – подчеркнул Резников.

Похожие цифры озвучивал ранее и президент

1 июня в интервью Newsmax Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек ежедневно получают ранения.

Еще раньше, в середине апреля президент озвучил СМИ цифру о гибели 2,5 - 3 тысяч военных украинских Вооруженных сил в войне с оккупантами. В то же время, около 10 тысяч украинских военных получили ранения, и что "сложно сказать, как много выживут".

Вас также могут заинтересовать новости: