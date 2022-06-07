Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сейчас на некоторых направлениях немного замедлен момент деоккупации и, наоборот, есть угрозы относительно наступления со стороны РФ.
Об этом глава государства сообщил в интервью для Financial Times.
В частности, журналистка отметила, что контратаки на врага требуют большого количества вооружения, боеприпасов, амуниции и тому подобное. По этому поводу она спросила президента, не означает ли это для Украины, что война сейчас идет в тупик.
"Тупик - это не наш вариант. Мы не можем жить в таком состоянии, состоянии боевых действий. Мы привыкаем, мы все люди, наше население крепкое и может адаптироваться к таким условиям...",- сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что продвижение вперед и деоккупация украинских территорий зависят от мощного оружия, от политической поддержки Запада и от мощной санкционной политики.
"От этого это зависит, а не только от объединения нашего народа, властей и Вооруженных сил Украины. Поэтому тупик - точно не наш вариант", - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, ранее в ОПУ заявили, что война с Россией может прекратиться в любой момент.
По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу пользуясь количеством своих людей.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.
По словам другого советника главы ОПУ, Михаила Подоляка, "если считать по накопленной оружия, война может затянуться на срок от двух до шести месяцев", а министр обороны Алексей Резников прогнозирует завершение войны до конца года.