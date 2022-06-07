Глава государства подчеркнул, что продвижение вперед и деоккупация украинских территорий зависят от мощного оружия, от политической поддержки Запада и от мощной санкционной политики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сейчас на некоторых направлениях немного замедлен момент деоккупации и, наоборот, есть угрозы относительно наступления со стороны РФ.

Об этом глава государства сообщил в интервью для Financial Times.

В частности, журналистка отметила, что контратаки на врага требуют большого количества вооружения, боеприпасов, амуниции и тому подобное. По этому поводу она спросила президента, не означает ли это для Украины, что война сейчас идет в тупик.

"Тупик - это не наш вариант. Мы не можем жить в таком состоянии, состоянии боевых действий. Мы привыкаем, мы все люди, наше население крепкое и может адаптироваться к таким условиям...",- сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что продвижение вперед и деоккупация украинских территорий зависят от мощного оружия, от политической поддержки Запада и от мощной санкционной политики.

"От этого это зависит, а не только от объединения нашего народа, властей и Вооруженных сил Украины. Поэтому тупик - точно не наш вариант", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее в ОПУ заявили, что война с Россией может прекратиться в любой момент.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу пользуясь количеством своих людей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.

По словам другого советника главы ОПУ, Михаила Подоляка, "если считать по накопленной оружия, война может затянуться на срок от двух до шести месяцев", а министр обороны Алексей Резников прогнозирует завершение войны до конца года.