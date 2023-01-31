В частности, будет возвращен общественный контроль над закупками Минобороны вещевого имущества и питания.

Министр обороны Алексей Резников рассказал об изменениях, произошедших в системе закупок для армии после недавнего скандала.

Об этом министр сообщил в соцсети. "Процесс усовершенствования в Минобороны продолжается непрерывно. 29 июня 2022 года было принято решение осуществить внеплановую проверку обеспечения армии питанием силами внутреннего аудита Минобороны. Осенью соответствующие структуры комплексно проверялись и внутренним аудитом, и государственными аудиторами", - рассказал Резников.

Он сообщил, что предварительные выводы аудита были подготовлены в декабре 2022 года и по процедуре сейчас их прорабатывает профильный закупочный департамент, после чего министр официально утвердит результаты.

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"Аудит показал, что система закупок и контроля требует изменений. Именно аудит ускорил процесс реорганизации системы закупок в тыловом обеспечении и обусловил кадровые решения в отношении лиц, относительно порядочности которых были обоснованные сомнения... Я лично и команда в целом сделали выводы из истории, которая привела к общественному резонансу. Мы не были достаточно открытыми, поэтому не смогли объяснить результаты нашей работы, которые соответствуют общественному запросу. Мы не создали достаточных механизмов, гарантирующих доверие. Это ошибка, которая будет исправлена", - добавил глава Минобороны.

Он отметил, что сейчас пришло время для "следующих шагов".

"Первой моей задачей в сфере питания ВСУ была ликвидация монополии. Эта задача решена – вместо одного поставщика, который был еще год назад, в 2022 году их количество возросло до 5, а на 2023 год мы заключили контракты с 8 компаниями. Анализ действующей системы закупок во время активной фазы войны показал как отдельные преимущества, так и существенные недостатки. Ее следует усовершенствовать", - уверен министр.

Резников подчеркнул, что приоритетом для Минобороны является обеспечение непрерывности и качества питания, но необходимо найти баланс со стремлением общества видеть прозрачные процессы и контролировать их.

"Именно поэтому уже предприняты такие шаги. Проведены очень содержательные разговоры в двух парламентских комитетах, получены рекомендации народных депутатов. Я поддержал инициативу депутатов найти способ открыть часть оборонных закупок во время войны для надлежащего контроля над публичными финансами. Мы договорились вернуть общественный контроль над закупками вещевого имущества, ГСМ, питания с учетом ограничений военного положения", - рассказал он.

Глава МОУ также сообщил, что дал поручение осуществить анализ цен и процесса их формирования, уменьшить срок контракта с поставщиками и разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, переход к меню (рационам) с сохранением продуктового разнообразия, публикацию цен и т.д.

"Мы применим эти инструменты для повышения прозрачности закупок не только для питания, но и для вещевого имущества, ГСМ. Сейчас проводим проверку цен по всей номенклатуре. Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах", - пообещал он.

Также, по словам Резникова, введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами, а на сайте Минобороны впоследствии будут обнародовать детали заключенного контракта, в частности номер и дату заключения (для идентификации), цену за единицу, ссылку на публичные технические условия закупки (на сайте МО или в общем доступе для ГСМ, частично для питания и т.п.).

Он также уточнил, что обратился в два комитета Верховной Рады для проведения совместного совещания относительно механизмов изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля.

"Кроме того, вчера я подписал более 20 приглашений к различным организациям, специализирующиеся на антикоррупционной деятельности, отдельным представителям СМИ, осуществляющим расследование, и экспертам по оборонным реформам с предложением провести совместную встречу и обсудить необходимые шаги. Убежден, что совместными усилиями мы сможем построить действенный механизм, который заложит основы для будущей прозрачной, подотчетной и одновременно надежной и защищенной системы обеспечения армии", - считает министр.

Скандал с закупками у Минобороны

21 января "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тыс. грн, что, по мнению издания, указывает на то, что для соглашения была создана "фирма-прокладка".

Издание утверждало, что располагает соглашением Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что начали расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ.

В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его. Также после скандала был уволен директор Департамента закупок Богдан Хмельницкий.

В настоящее время питание военных осуществляется по контрактам прошлого года.

30 января премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам разработать обновленную систему закупок для армии с обнародованием цен. Для этого будет создана рабочая группа, которая рассмотрит возможность создания отдельного раздела для военных нужд в системе Prozorro.

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