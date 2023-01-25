В Минобороны и Вооруженных Силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции.

Любая информация о возможных проявлениях коррупции должна тщательно проверяться и получать соответствующую реакцию. Об этом говорится в сообщении Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Telegram.

"Система военного управления должна быть непоколебимой. Особенно в условиях войны. Минобороны, согласно закону, является центральным органом исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные силы, Главное управление разведки и Держспецтрансслужба. Министр обороны осуществляет военно-политическое и административное руководство Вооруженными силами", - отмечает он.

Залужный отмечает, что с началом полномасштабного вторжения нужды войска стремительно выросли - военнослужащие Вооруженных сил "обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве".

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"В Минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование", - подчеркнул он.

Залужный подчеркнул, что перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей "не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти".

Он отметил, что это касается и Министерства обороны и Вооруженных сил.

Коррупционный скандал в Минобороны: подробности

21 января "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тыс. грн, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки было создано "фирму-прокладку".

Издание утверждало, что располагает соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, начавших расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ.

В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

23 января министр обороны Украины Алексей Резников опроверг, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его.

Также после скандала с закупкой Министерства обороны Украины продуктов для военных был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Сейчас питание военных осуществляется по контрактам прошлого года.