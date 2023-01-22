Также Резников выразил удовлетворение встречей в Рамштайне.

Обучение украинских военных пользованию танками Leopard 2 начнется, несмотря на то, что решение о их предоставлении Украине пока не принято.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Голосу Америки". По его словам, украинские военные пройдут обучение на новой технике в Польше и назвал это прорывом.

"Государства, которые имеют танки Leopard 2, могут начать обучение наших танкистов. Мы начнем с этого и будем идти дальше. Надеюсь Германия проведет внутренние консультации и примет решение о передаче танков. Я настроен оптимистично, поскольку первый шаг уже есть", - поделился Резников.

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При этом он отметил, что конечно, все понимают, что изучение сложных систем вооружения требует времени, но украинские военные доказали, что могут быстро осваивать новые системы – от артиллерии до беспилотных летательных аппаратов.

"Например, обучение по системам Patriot будет проведено в рекордно короткие сроки: наши подразделения уже прибыли в США и начали подготовку. Это позволит нашим подразделениям быть готовыми к обороне на случай, если Россия попытается повторить наступление весной", - отметил министр.

Кроме того, он выразил удовлетворение результатами встречи в Рамштайне. "Ключевыми моментами этой встречи были единство в сроках доставки помощи и повышении возможностей ВСУ продолжать контрнаступательные операции для освобождения оккупированных территорий", - отметил он.

Резников добавил, что все ранее объявленные пакеты военной помощи были подтверждены, а некоторые новые пакеты обсуждались за закрытыми дверями. "Я пока не имею права объявлять о них. Это вдохновляет. Я очень доволен", - отметил министр обороны.

Встреча в Раштайне: детали

20 января по итогам встречи на авиабазе Рамштайн было объявлено, что Германия не решилась предоставить Украине танки Leopard 2.

Реагируя на это президент Украины Владимир Зеленский в обращении 20 января сказал, что Украине придется бороться за обеспечение поставок современной тяжелой бронетехники. "С каждым днем мы делаем все более очевидным, что альтернативы принятию решения о танках нет", - сказал он.

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