Даже после завершения активных боевых действий, Украина увеличит численность армии.

Активные боевые действия в Украине будут учтены в матрице бизнеса-плана как минимум 10 лет.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Forbes. По его словам, это оценка аналитиками НАТО дальнейшего развития событий, связанных со страной-агрессором.

"Даже победа, которая состоится в этом году или в начале следующего, не будет означать, что россияне сядут на космические корабли, которые остались на арендованном Байконуре, или Илон Маск сделает гуманитарную миссию и отправит их в космос. Они останутся нашими соседями с тем политическим устройством, которое в России сейчас есть", - рассказал он.

Поэтому даже после того, как люди пойдут домой, работать на свои позиции, планируется вернуть в армию численностью 261 тысячу.

"Еще на 100 тысяч человек армия должна была быть развита согласно приказу президента до 2024 года. То есть Вооруженные силы будут 350 - 360 тысяч плюс сектор безопасности и обороны, Нацполиция, Нацгвардия, пограничники, СБУ — всего еще 200 тысяч человек. То есть 500 тыс. - это будут люди в форме", - рассказал Резников.

Ранее он заявил, что деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в различных структурах. В частности, в Вооруженные Силы Украины мобилизованы 700 тыс. человек.

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