Он отметил, что при определенных условиях можно будет прийти к моменту, когда "России придется сесть за стол переговоров".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях до конца года можно будет завершить "военную часть" войны.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу СNN, запись которого опубликована в Telegram-канале президента.

Отвечая на вопрос, считает ли Зеленский, что война может закончиться до конца года, президент отметил: "Это зависит от нас, от вас и от того, кто сверху".

"Если наше государство будет объединенным, таким как сейчас, и если мощное оружие будет уходить от наших партнеров нам вовремя, и если удача, и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем много вещей сделать до конца этого года. Я уверен, можем завершить военную часть этой войны. Потому что, если мы будем крепкими, как я сказал, то мы можем прийти к тому моменту, когда России придется сесть за стол переговоров", - пояснил он.

Президент добавил, что Россия будет видеть продолжение объединения мира вокруг Украины, прочность Украины и победу Украины на тех или иных направлениях, или в операциях.

"Если это будет, это будет очень прочная позиция, с которой можно будет уже говорить. А говорить – это финальная стадия в любом случае, финальная стадия войны", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы президент РФ Владимир Путин осознавал, что Россия развязала кровавую войну на территории Украины.

"Я хотел бы, чтобы он это осознавал, что он конкретно это сделал. И чтобы он осознавал, что на сегодня он конкретно может это завершить", - сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что Кремль не отказался от планов оккупации Украины.

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