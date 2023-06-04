Польские добровольцы действуют только на украинской территории.

Бойцы "Польского добровольческого корпуса" (ПДК) оказывают помощь "Русскому добровольческому корпусу" (РДК) во время боевых действий, происходящих на территории Российской Федерации. Об этом заявили в РДК, уточнив, что польские добровольцы действуют только на украинской территории.

"Наши соратники из Польши действительно не первый месяц воюют с нами плечом к плечу за свободу и независимость Украины. Мы уже успели провести совместно ряд операций на Ореховском и Запорожском и Бахмутском направлениях. Парни отлично проявили себя и показали высокий уровень мотивации и подготовки. Что касается боевых действий на территории Российской Федерации, бойцы ПДК обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственной границы Украины", – говорится в официальном заявлении РДК.

Бойцы РДК подчеркивают, что искренне благодарны народу Польши за их храбрых воинов на этой войне.

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"Несмотря на такие ограничения, мы всё равно искренне благодарим их за неоценимый вклад в общее дело и всегда включаем их в планирование и делимся с ними нашими трофеями", – добавили в РДК.

Польский добровольческий корпус - что известно о подразделении

Польский добровольческий корпус (Polski Korpus Ochotniczy) – подразделение ВСУ, сформированное в феврале 2023 года, из польских добровольцев и ветеранов армейских подразделений спецназначения, изъявивших желание воевать на стороне Украины. Целью подразделение является разведывательно-диверсионные задачи.

4 июня в ПДК объявили, что корпус полностью сформирован и с сегодняшнего дня набор в подразделение прекращен. Известно, что это подразделение подчинено непосредственно Минобороны Украины и действует независимо от Интернационального легиона.

Бои на территории РФ

Война, начатая Россией против Украины, уже перешла на российскую территорию. Российские добровольцы, воюющие на украинской стороне, сперва совершали регулярные рейды на приграничную территорию РФ, добывая ценную разведывательную информацию, а после – начали занимать российские населенные пункты.

В этом месяце по-особенному "неспокойно" жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области (Шебекино, Новая Таволжанка, Муром).

Российские добровольцы с танками зашли в район Шебекино и утверждают, что российская регулярная армия не контролирует населенный пункт. В пригороде Шебекино – бои. В Новой Таволжанке российским добровольцам удалось взять в плен двоих солдат российской регулярной армии.

3 июня бойцы Легиона "Свобода России" и РДК предложили жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области эвакуацию в Украину, поскольку в районе происходят столкновения с армией РФ, российские военные хаотично обстреливают собственные населенные пункты.

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